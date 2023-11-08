Онкологические пациенты, которые нуждаются в химиотерапии, бьют тревогу: они вынуждены ждать в очереди до нескольких месяцев. Даже когда приходит их очередь, им приходится проводить в отделении целый день, хотя сама процедура занимает около часа. В объединении организаций онкологических пациентов "Онкоальянс" (Onkoalianse) считают, что проблема не только в нехватке врачей, но и в организационных вопросах. Об этом сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское Радио.

В последние дни Латвийское Радио получило несколько жалоб пациентов на длинные очереди на химиотерапию. Председатель правления "Онкоальянса" Ольга Валциня подтвердила, что объединение знает об этой проблеме, которая так и не была решена за долгий период, и сейчас она снова актуальна.

Некоторым приходится ждать начала химиотерапии более месяца, а в других случаях это может растягиваться даже на два или три месяца. В тех случаях, когда химиотерапия необходима, чтобы провести операцию, задержка откладывает ее.

"Мы также слышали, например, от хирургов, что они готовы провести операцию в течение двух недель, но если перед операцией потребуется химиотерапия, то все это может затянуться на несколько месяцев", — заявила Валциня.

Она подчеркнула, что существуют случаи, когда пациентам необходима помощь, и каждый день имеет значение. Однако длинные очереди — лишь часть проблемы.

По словам Валцини, некоторые пациенты платили за каждый визит к врачу в течение всего курса химиотерапии, так как государство не оплачивает консультацию врача перед каждой процедурой. Однако консультации являются обязательными и нельзя прийти на химиотерапию, если врач не видел пациента месяцами.

Один визит к врачу обходится от 40 до 50 евро, или до 80 евро, если консультацию проводит профессор. Например, одна пациентка в течение полутора лет платила максимальную сумму за визит перед каждый каждым сеансом химиотерапии.

Также существует проблема с нехваткой врачей. 25-30 пациентов в день — это слишком большая нагрузка для одного специалиста, поскольку каждый пациент требует индивидуального подхода: кто-то впервые приходит, у кого-то лекарство уже не действует, кто-то исчерпал возможности терапии.

Время ожидания в очередях также создает проблемы для пациентов. Как сообщила Латвийскому радио одна пациентка, она часто приезжает в больницу в восемь утра, но к полудню все еще ждет в очереди, хотя сама процедура в ее случае занимает около часа.

Кроме того, по словам главы "Онкоальянса" Валцини, проблема с очередями "играет на руку" тем, кто пытается решить вопросы с помощью денег. Некоторые хотят купить время, другие — внимание и заботу. Медики утверждают, что сами не просят о деньгах и не слышали о таких случаях.

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