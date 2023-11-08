В среду, 8 ноября, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила не возбуждать дело о нарушении этики против депутата, бывшего министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство") по заявлению Виктории Плешкане ("Стабильность") об оскорбительных высказываниях. За возбуждение дела проголосовали пять депутатов, против было шесть.

Как рассказала Плешкане в своем заявлении, 25-28 октября она, Рейрс, другие депутаты и сотрудники парламента находились в Мадриде, где проходила межпарламентская конференция. 26 октября после ужина Плешкане и ее коллеги вернулись в гостиницу и присоединились к другим членам делегации, которые сидели и разговаривали за бокалом вина в гостевом зале.

В тот момент, когда за столом оставались Рейрс, депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), депутат Кристап Криштопанс ("Латвия на первом месте") и консультанты комиссий Сейма Гита Страутиня, Анжелика Бруже и Лига Сакаловска, Рейрс, используя лексику, несовместимую с должностью депутата, назвал Плешкане "русской сволочью, которая сидит в Сейме только ради зарплаты" ("krievu maita, kas sēž Saeimā tikai algas dēļ").

Оппозиционный депутат напомнила, что Рейрс как министр благосостояния подписывал в 2016 году от имени Латвии Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульскую конвенцию). По ее мнению, Рейрс своими действиями подверг ее эмоциональному насилию, что недопустимо и должно быть наказано. Стамбульская конвенция, подписанная Рейрсом, защищает женщин от всех форм насилия, и сам же Рейрс ее нарушает.

Плешкане также считает, что Рейрс нарушил пункты 3, 7, 8 и 16 Кодекса этики депутата Сейма. В частности, Рейрс в оскорбительной форме высказался о национальности своего оппонента, нарушив пункт 8 и выразив в целом отрицательное отношение к живущим в Латвии русскоязычным. Нарушен и пункт 16, так как действия и высказывания Рейрса во время официальной командировки нельзя считать вежливыми.

Рейрс на заседании комиссии признал, что такие события и слова имели место. "В ситуации и в дискуссиях, когда ставится под сомнение латышский язык как единственный государственный язык, а также территориальная целостность страны, я использовал такие слова, но, возможно, они были "слишком тяжелыми"", — сказал депутат.

Депутат Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) заявил, что ценности и политика партии "Стабильность!" для него абсолютно неприемлемы, но в то же время неприемлемы и высказывания Рейрса. По мнению Дзинтарса, подобными заявлениями ни один депутат не защитит латышский язык и территориальную целостность, а наоборот, вызовет у людей желание не ассоциировать себя с этими темами. Человечность выше любой идеологии, подчеркнул Дзинтарс, одновременнр предположив, что у Рейрса не было сознательного желания оскорбить человека.

Эдгарс Таварс ("Объединенный список") сказал, что ему очень неприятно участвовать в подобной дискуссии. Хотя высказывания Рейрса и неприемлемы для Таварса, он предложил не возбуждать дело о нарушении этики, а договориться на будущее, что все депутаты должны относиться друг к другу с уважением.

Как отметил однопартиец Рейрса Эдмунда Юревиц, Рейрс признал, что переступил черту, и это надо ценить. Юревиц тоже был против возбуждения дела.

Депутат Лейла Расима (''Прогрессивные'') сказала, что здесь явно есть повод для возбуждения дела, так как Рейрс высказался неуважительно вне зависимости от контекста. Эрвин Лабановскис (''Прогрессивные'') согласился с Расимой — независимо от фракции, которую представляет депутат, должна быть одинаковая позиция в отношении недопустимой лексики.

Рейрс заявил комиссии, что ''берет свои слова обратно и приносит извинения'', если Плешкане скажет, что не ставит под сомнение территориальную целостность страны и латышский язык как единственный государственный язык. Если же нет, Рейрс признает, что ''переступил черту''.

Плешкане ответила, что давала депутатскую присягу соблюдать законы и не ставит под сомнение латышский язык как единственный государственный, в то же время каждый депутат может иметь свое мнение, а ''обзываться — это последнее, что мы можем''. Депутат добавила, что нужно дискутировать, а не обзываться.

Плешкане не приняла извинения Рейрса, заявив, что представляет значительную часть общества — русскоговорящих. "В данном случае недопустимо оскорблять национальность, потому что это не объединяет, а разделяет народ'', — заявила депутат, поинтересовавшись, как комиссия будет извиняться перед другими русскоязычными, оскорбленными высказываниями Рейрса.

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