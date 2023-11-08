Реконструкция путепровода Земитана в Риге значительно повысит доступность этого моста для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями передвижения, сообщает агентство LETA.
Будут сохранены существующие опоры и пролеты моста, но проезжая часть будет перестроена с изменением ширины полос движения и созданием пешеходных и велосипедных дорожек максимально возможной ширины.
На мосту будет сохранена остановка общественного транспорта.
Реконструкция включает в себя создание современного дизайна моста, полный демонтаж старых лестниц и строительство новых.
Велосипедная дорожка будет отделена от проезжей части, что улучшит движение общественного транспорта.
Прилегающий к мосту перекресток улиц Пернавас и Чака также будет немного реконструирован.
В настоящее время ведутся работы по проектам реконструкции четырех мостов — Земитана, Воздушного, Вантового и путепровода над железной дорогой на проспекте Густава Земгала. В течение ноября каждую среду проводятся онлайн-мероприятия, на которых рижане могут ознакомиться с ходом реализации проектов и задать интересующие их вопросы.