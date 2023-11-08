Лот от Латвии в аукционе — флаг Украины, подписанный бойцами ВСУ, проходящими лечение и реабилитацию сейчас в Риге. Международный аукцион пройдет 9 ноября. Организатором его выступил Форум Свободной России (ФСР) при поддержке регионального представительства в Латвии. Он проводится в поддержку российских добровольцев ВСУ. Физически аукцион состоятся в Вильнюсе, но участвовать можно из любой точки мира.

Еще несколько других лотов предстоящего аукциона — почтовые марки с автографами высших государственных лиц Украины — президента Владимира Зеленского и командующего ВСУ Валерия Залужного.

Среди лотов аукциона также военные реликвии, предоставленные самими добровольцами, а также произведения украинских и российских художников, которые последовательно поддерживают Вооруженные силы Украины. Особые лоты лично представит известный российский политик, глава ФСР и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Цель этого аукциона — поддержать российских добровольцев, которые борются против путинских оккупантов на стороне Украины. Средства, вырученные от продажи лотов, будут направлены в пользу российских добровольческих соединений, воюющих в составе Вооруженных сил Украины, а также на нужды полка имени Кастуся Калиновского (Беларусь).

"ФСР прямо заявляет в Украине идет не борьба между нациями. Мы видим глобальное противостояние цивилизованного мира с целым конгломератом диктатур. Они напали на свободный мир, а Украина стала первым полем боя. И очень важно, что нашлись россияне, которые выступили с оружием в руках на стороне цивилизации, свободы, мира и добра. И поддерживать их — правильно и морально. Важно осознать, что со стороны РФ гибнут, не "наши мальчики", как их называют российские горе-либералы, а армия оккупантов и захватчиков. Это -враги. Наши же воины воюют под украинским флагом. И бьются за победу Украины и свободу России", — отметил сооснователь Форума свободной России политик Иван Тютрин.

"Для нас очень важно, что мы, российская оппозиция в Латвии, тоже можем принять участие в помощи ВСУ и российским добровольцам. И мы очень благодарны раненым украинским воинам, которые видят в нас своих союзников и друзей. Желаем им скорейшего выздоровления. Уверены, что флаг Украины с подписями ее защитников послужит делу скорейшей победы Украины", — говорит Елена Глайзерман, сокоординатор отделения ФСР в Латвии.

Подробнее о лотах аукциона — на странице мероприятия в Facebook.

Удаленная регистрация: напишите ФСР о своем желании на почту info@forumfreerussia.org вы получите простую пошаговую инструкцию.

Также вы можете сделать пожертвование для русских добровольцев, пройдя по этой ссылке.

В кратчайшее время ФСР выложит отчет о полученных пожертвованиях и немного позднее об их конкретном использовании.

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