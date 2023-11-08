Две сестры обратились в Инспекцию здоровья с просьбой оценить, как провела свои последние дни в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) их мать, как с точки зрения качеств лечения, так и отношения персонала, сообщает агентство LETA в среду, 8 ноября, со ссылкой на Латвийское телевидение.

Хотя у 61-летней женщины было хроническое заболевание, помешавшее провести операцию, дочери скончавшейся женщины не могут смириться с отношением персонала к тяжелобольной пациентке. По словам родственников, сестры старались каждый день быть рядом с матерью, но это раздражало персонал больницы. Дочери погибшей утверждают, что персонал не оказал помощи и не проявил уважения, как того требует Закон "О правах пациентов".

Теперь и в Больницу Страдиня, и в Инспекцию здоровья поступил запрос, в котором женщины просят дать оценку медицинской помощи, оказанной их матери.

В больнице будут оценивать действия каждого задействованного сотрудника. "Во время оценки мы будем уделять внимание как аспектам ухода, так и лечения", — сказала член правления PSKUS Джинетта Хайнрихсоне.

Закон "О правах пациентов" требует от руководителя медицинского учреждения разработать план реализации и соблюдения этих прав.

Что касается качества оказываемой медицинской помощи, в Инспекцию здоровья за шесть месяцев текущего года поступило 29 заявлений, связанных со случаями в двух университетских больницах, 14 из этих жалоб касались нарушений прав пациентов. Пять заявок

поступило на Больницу Страдиня, девять — на Рижскую Восточную больницу.

При рассмотрении таких заявлений Инспекция здоровья обычно дает рекомендации по предотвращению нарушений. Но если в жалобе имя конкретного врача фигурирует повторно, следует и штраф. PSKUS также признает, что несколько работников сферы ухода уже были уволены с работы еще до подачи этой жалобы именно из-за своего отношения.

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