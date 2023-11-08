Хотя у 61-летней женщины было хроническое заболевание, помешавшее провести операцию, дочери скончавшейся женщины не могут смириться с отношением персонала к тяжелобольной пациентке. По словам родственников, сестры старались каждый день быть рядом с матерью, но это раздражало персонал больницы. Дочери погибшей утверждают, что персонал не оказал помощи и не проявил уважения, как того требует Закон "О правах пациентов".
Теперь и в Больницу Страдиня, и в Инспекцию здоровья поступил запрос, в котором женщины просят дать оценку медицинской помощи, оказанной их матери.
В больнице будут оценивать действия каждого задействованного сотрудника. "Во время оценки мы будем уделять внимание как аспектам ухода, так и лечения", — сказала член правления PSKUS Джинетта Хайнрихсоне.
Закон "О правах пациентов" требует от руководителя медицинского учреждения разработать план реализации и соблюдения этих прав.
Что касается качества оказываемой медицинской помощи, в Инспекцию здоровья за шесть месяцев текущего года поступило 29 заявлений, связанных со случаями в двух университетских больницах, 14 из этих жалоб касались нарушений прав пациентов. Пять заявок
поступило на Больницу Страдиня, девять — на Рижскую Восточную больницу.
При рассмотрении таких заявлений Инспекция здоровья обычно дает рекомендации по предотвращению нарушений. Но если в жалобе имя конкретного врача фигурирует повторно, следует и штраф. PSKUS также признает, что несколько работников сферы ухода уже были уволены с работы еще до подачи этой жалобы именно из-за своего отношения.