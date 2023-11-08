Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Валду Друлле 1952 гола рождения, которая в среду, 8 ноября, самовольно покинула Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу "Гайльэзерс" в Рига на улице Хипократа. Местонахождение женщины неизвестно.

У женщины есть проблемы со здоровьем.

Валда Друллета была одета как пациентка больницы. Рост пропавшей женщины — 165 сантиметров.

Сбежавшая пациентка может находится в окрестностях микрорайона Плявниеки или в районе улицы Илукстес, допускает полиция.

Государственная полиция призывает всех ознакомиться с фото женщины и отозваться каждого, у кого есть информация о возможном местонахождении женщины, позвонив по телефону 110.

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