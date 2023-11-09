В четверг, 9 ноября, Сейм рассмотрит во втором чтении поправки к Закону "О правах потребителей", которые предусматривают оказание поддержки ипотечным заемщикам, что вызывает недовольство со стороны банковского сектора. В преддверии рассмотрения законопроекта глава Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Янис Рейрс ("Новое Единство") сравнил деятельность латвийских кредитных учреждений с картелем.

Говоря о ситуации с возросшими платежами по ипотечным кредитам, Рейрс в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения, сказал, что "мы спасали банки в 2010 и 2019 годах, и тогда наметились сценарии — если вы не спасете, то будет так и вот так".

"Мы спасали за счет жителей", — подчеркнул Рейрс.

По словам политика, "хороший сценарий" не реализовался и ситуация не изменилась.

"Они как будто в картеле — все четверо говорят, что прекратят финансирование, это действительно похоже на картель", — сказал Рейрс, говоря о том, что банки не хотят кредитовать.

Сегодня Сейм во втором чтении рассмотрит поправки к Закону "О защите прав потребителей", призванные защитить ипотечных заемщиков.

Поправки предусматривает, что государство могло бы поддержать тех ипотечных заемщиков, чьи выплаты по кредиту превышают 20% их доходов. При этом предусматривается, что такое ограничение не будет распространяться на семьи с детьми — им поддержка может быть оказана независимо от того, какова доля платежа по кредиту по отношению к доходам.

Предусматривается, что банк должен быть платить пошлину ипотечному заемщику в размере 30% от насчитанных за соответствующих квартал процентных платежей. При этом такая пошлина не должна составлять более двух процентных пунктов от процентной ставки в этом периоде, при этом сниженная процентная ставка не может быть ниже изначальной ставки.

Кредитная организация должна будет уплатить ипотечному заемщику комиссию в размере 30% от процентных платежей, рассчитанных за соответствующий квартал, но не более двух процентных пунктов от процентной ставки, определенной за период, с учетом того, что пониженная процентная ставка не должна быть ниже первоначальной ставки.

Предполагается, что поддержку получат те потребители, у которых платеж по договору об ипотечном кредите в течение последнего календарного месяца превысил 20% совокупного среднемесячного нетто-дохода потребителя (заемщика вместе с созаемщиком) в последние шесть месяцев.

Ограничение в 20% не будет относиться к тем потребителям, у которых на момент подачи заявления о поддержке есть ребенок в возрасте до 23 лет включительно.

Дискуссии в Сейме продолжатся перед рассмотрением законопроекта в третьем окончательном чтении.

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