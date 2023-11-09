Также были найдены дополнительные средства для самоуправлений.

"У нас есть более 10 самоуправлений, для которых мы нашли дополнительные средства в размере 12 миллионов, чтобы помочь профинансировать все необходимые расходы, связанные с образованием, расходами на электроэнергию и другие", — сказал Рейрс.