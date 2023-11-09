В бюджете следующего года предусмотрены дополнительные средства на внутреннюю безопасность, сообщил в программе LTV "Утренняя панорама" руководитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс.
Дополнительные средства выделены полиции, спасательным службам и работникам судебной системы.
Также были найдены дополнительные средства для самоуправлений.
"У нас есть более 10 самоуправлений, для которых мы нашли дополнительные средства в размере 12 миллионов, чтобы помочь профинансировать все необходимые расходы, связанные с образованием, расходами на электроэнергию и другие", — сказал Рейрс.
Тремя приоритетами бюджета будущего года объявлены безопасность, образование и здравоохранение.
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