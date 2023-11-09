Граждане третьих стран в последнее время активно используют границу России с Финляндией, чтобы попасть в Европейский союз (ЕС), заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Государственной пограничной охраны, генерал Гунтис Пуятс.

Он отметил, что этот миграционный путь стал особенно актуален для граждан третьих стран после закрытия пограничных пунктов на латвийско-российской границе.

Пуятс пояснил, что на пункты пропуска на российско-финской границе прибывает все больше граждан третьих стран, которые имеют право на пребывание в России, но у них нет никаких прав на пребывание в ЕС.

"Выглядит так, что образовывается новый маршрут и по прибытии на пограничный пункт в Финляндии запрашивается убежище — злоупотребление процедурой получения убежища. Похоже, это может быть еще одним способом, как незаконно попасть в Европу", — заявил глава Госпогранохраны.

На вопрос о том, как с этим бороться, Пуятс заявил, что он уже говорил с начальником погранохраны Финляндии о возможных решениях, и одним из них может быть закрытие пограничного пункта пропуска, как это уже сделала Латвия.

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