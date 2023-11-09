Утром в четверг, 9 ноября, как минимум 100 человек собрались на "Вселатвийский пикет" возле здания Сейма, чтобы выступить против ратификации Стамбульской конвенции. Спустя два часа Сейм передал международный документ в ответственную Юридическую комиссию.

Участники протеста выкрикивали различные лозунги, а также предупреждали об опасностях, которые следует ожидать, если конвенция будет ратифицирована в Латвии.

По наблюдениям портала Delfi, один из протестующих был ненадолго задержан полицией, которая провела с ним беседу, после чего человека отпустили.

Спустя два Сейм принял решение принять к рассмотрениюзаконопроект, предусматривающий ратификацию Стамбульской конвенции.

По замыслу правящей коалиции, конвенция должна быть одобрена с оговоркой, что при ее реализации Латвия будет применять ценности, принципы и нормы, содержащиеся в Сатверсме, особенно в отношении защиты прав человека, равенства мужчин и женщин, а также защиты и поддержки прав брака, семьи, родителей и детей, сообщает агентство LETA.

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