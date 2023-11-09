Участники протеста выкрикивали различные лозунги, а также предупреждали об опасностях, которые следует ожидать, если конвенция будет ратифицирована в Латвии.
По наблюдениям портала Delfi, один из протестующих был ненадолго задержан полицией, которая провела с ним беседу, после чего человека отпустили.
Спустя два Сейм принял решение принять к рассмотрениюзаконопроект, предусматривающий ратификацию Стамбульской конвенции.
По замыслу правящей коалиции, конвенция должна быть одобрена с оговоркой, что при ее реализации Латвия будет применять ценности, принципы и нормы, содержащиеся в Сатверсме, особенно в отношении защиты прав человека, равенства мужчин и женщин, а также защиты и поддержки прав брака, семьи, родителей и детей, сообщает агентство LETA.