Рижане заметили, что пару месяцев назад в счетах домоуправления появилась новая графа — штраф за нарушения при сортировке мусора. Как рассказали представители предприятия Clean R в передаче Латвийского радио 4. studijа, штраф может быть применен к жильцам дома в тех случаях, когда мусороуборочная машина не сможет добраться до контейнеров или же содержимое контейнера с сортированными отходами не соответствует его предназначению, пишет портал Lsm.lv.

В будущем году во дворах появится еще один цветной контейнер для сортировки — коричневый, предназначенный для биологических отходов. Пока такие контейнеры есть только там, где жильцы добровольно решили сортировать биоотходы. Мусороуборочные предприятия признают, что по сравнению с тем, как было несколько лет назад, люди стали гораздо более осведомленными и умелыми в сортировке мусора, но еще есть куда стремиться.

Штраф платит весь дом

Людям, которые добросовестно сортируют мусор, непонятно, почему в счете регулярно появляются штрафы и кто выявляет нарушения.

Как рассказала представитель Clean R Лиене Румпане, если мусоровоз не может добраться до контейнеров, например, машины жильцов перегораживают ему путь, то штраф платит весь дом. С другой стороны, содержимое сортировочных контейнеров перед тем, как их опорожнить, проверяется.

"Крышка контейнера открывается, сотрудники смотрят, что там внутри. Если есть несоответствие в содержимом контейнера, делается фото, которое передается управдому", — сказала Румпане.

Однако жильцам не стоит беспокоиться, если, например, в контейнер для биоотходов случайно попал пластиковый пакет. "Мы очень внимательно изучаем объем, который был неправильно отсортирован. В самоуправлении установлена конкретная доля таких примесей. В Риге это 20%".

Как отмечают специалисты по управлению отходами, самые большие проблемы — это безответственное выбрасывание бытовых отходов в биологические, а также выбрасывание строительного мусора в контейнеры для раздельного сбора.

"Контейнер воняет!"

Контейнер для биоотходов стоит около дома Яны уже около двух лет. Сортировка других отходов давно вошла в привычку. Яна старательно сортирует мусор и считает, что требования, предъявляемые к жильцам, непропорциональны качеству услуг предприятия по вывозу мусора.

"Я вижу, как люди выбрасывают биоотходы в мешках, но я их очень хорошо понимаю, потому что эти контейнеры ужасные, — сказала Яна. — Там мухи, осы и жирные черви. И еще все это воняет".

Несмотря на то, что на всех контейнерах для отсортированных отходов вроде бы есть инструкция, что в них можно, а что нельзя выбрасывать, Яна обнаружила, что при сортировке пластмассы ей постоянно приходится ломать голову: "Я понимаю, что нужно смотреть на обозначения. А что делать, когда их нет?"

Когда дезинфицировать контейнер для биологических отходов, решает домоуправление. В остальном коричневые контейнеры вывозятся точно так же, как и остальные. Их не меняют при каждом вывозе мусора. Как же сделать сортировку биоотходов более гигиеничной?

Как рассказала Румпане, сначала жильцы возражали против того, чтобы собирать биоотходы без пакетов, в чистом виде. "Мы договорились с полигоном и с самоуправлением, что выбрасывать можно в компостируемых бумажных мешках. Есть два вида таких мешков — бумажные, которые предлагают многие торговые сети, и биокомпостируемые пакеты со специальной маркировкой".

Пока жители Латвии только учатся сортировать мусор, им не надо думать о том, какой пластик можно сортировать, а какой нельзя и что означают цифры на нем. Единственное условие, которое нужно соблюдать — чтобы брошенная в контейнер упаковка была чистой и сухой.

Самое лучшее — навесы закрытого типа

Чтобы недобросовестные прохожие не выбрасывали что попало в контейнеры для отсортированного мусора около конкретного дома, домоуправление предлагает устанавливать навесы закрытого типа.

Как рассказали в Rīgas namu pārvaldnieks, для установки такой конструкции требуется решение жильцов дома, и за навес должны проголосовать 50% + 1 голос собственников квартир. Собрать голоса иногда бывает непросто, и пока в Риге такие конструкции есть лишь примерно около 10% домов.

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