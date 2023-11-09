В четверг, 9 ноября, в Риге полностью открыли Брасский мост для движения транспорта. Однако накануне некоторые жители микрорайона сообщили о пропавшем уличном освещении, а также упомянули возможную причину — свет подключен к мосту.

В среду днем сообщалось о том, что в темноту погрузились улицы Иерочу, Леяс и Казарму.

Мост Браса открыли для всех участников дорожного движения в семь часов утра. Теперь им могут пользоваться пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт и автомобили.

В связи со строительными работами был построен временный железнодорожный переезд возле путепровода — его планируется демонтировать к концу года, а движение там будет перекрыто в ближайшие недели.

Урбанисты недовольны проектом



Между тем объединение "Город для людей" (Pilsēta cilvēkiem) считает новый проект моста некачественным: деньги были потрачены на строительство более широких проезжих частей, отняв место у пешеходов и велосипедистов, а технический тротуар построен с северной стороны моста.

"Эта ситуация неприемлема в городе, где в документах планирования пешеход имеет приоритет над потребностями автотранспорта", — отмечает общество.

Для общественного транспорта условия также не самые идеальные: на рельсовой полосе не запланировано движение автобусов, а у автомобилей нет ограничений для движения по путям. Кроме того, нет ни одной полосы общественного транспорта.

Организация также недовольна высокими защитными барьерами, которые обычно размещают на шоссе. Кроме того, местами установлены двухметровые металлические решетки. По мнению урбанистов, дополнительную безопасность можно было бы обеспечить с помощью эстетически более ценных решений — например, металлических или бетонных столбиков.

Со стороны Брасы на путепроводе установлены двухэтажные пешеходные барьеры, которые в народе прозвали "забором для скота" — они не повышают безопасность движения, а в случае аварии увеличивают риск травм. Общество считает, что размещение подобных элементов недопустимо в 2023 году. Вместо этого нужно было предусмотреть кусты или другие решения, как это сделано на реконструированных улицах в Вильнюсе.

"Пока все жители, в том числе и мы, рады, что строительство наконец завершилось, призываем открыть глаза и посмотреть, какой брак нам преподносят как достижение", заявил председатель правления общества Карлис Крекис.

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