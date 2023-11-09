Через год после начала работы нынешнего 14-го Сейма по инициативе восьми различных политических сил начнется сбор подписей за проведение референдума о роспуске парламента, сообщает агентство LETA.

На свое первое заседание 14-й Сейм собрался 1 ноября 2022 года. Законом установлено, что референдум о роспуске парламента нельзя проводить ранее чем через год после начала работы Сейма конкретного созыва — теперь этот срок подошел.

Заявки на организацию сбора подписей на годовщину работы 14-го Сейма подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) сразу восемь различных политических сил. Это две представленных в парламенте партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса и "Стабильность" Алексея Росликова, а также шесть политических сил, не имеющих такого представительства: "Tautas varas spēks", "Suverēnā vara", "Tautas kalpi Latvijai", "Apvienība Jaunlatvieši", партобъединение "Pamats-LV" и "Jaunā saskaņa".

Изначально зачинщиком сбора подписей была партия "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса. О начале кампании он сообщил еще летом этого года, депутаты фракции "Латвии на первом месте" приходят в Сейм в майках с надписями Atlaist Saeimu.

Как сообщил агентству LETA, представитель ЦИК Андрейс Вайварс, избирательная комиссия приняла решение объединить все восемь инициативы и провести единый сбор подписей за проведение референдума о роспуске Сейма. Сбор подписей начнется 10-го ноября.

Чтобы референдум был объявлен, необходимо собрать подписи минимум 10% или 154 241 избирателей Латвии, достигших 18 лет. Собирать подписи можно ровно год — до 10 ноября следующего года.

Поставить свою подпись под инициативой граждане Латвии смогут на портале Latvija.lv, а также очно — в самоуправлениях по месту декларации жительства, в сиротских судах, которые занимаются нотариальной деятельностью, в края у руководителя городского или волостного управления, а также в посольствах Латвии за рубежом, если они занимаются нотариальной деятельностью.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram