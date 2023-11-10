В этом году по сравнению с прошлым интерес к вступлению в Земессардзе снизился, но желающим все равно приходится ждать в очереди на рассмотрение заявления, сообщил в эфире Латвийского радио командующий Земессардзе Каспар Пуданс.

Он рассказал, что в этом году поступило более 1000 заявлений на вступление в Земессардзе. В прошлом году, когда Россия начала войну в Украине, было около 5000 заявлений. Часть заявлений отсеивается.

Среди кандидатов — представители разных профессий, возраст в основном 30-40 лет. В последнее время больший интерес к службе проявляют рижане, которые раньше были неактивны.

Если говорить о доступности ресурсов, то, по словам командующего, Земессардзе не хватает времени, чтобы всех обучить. В этом плане служба старается быть максимально гибкой.

На вопрос, не оттягивает ли желающих служить в Земессардзе недавно введенная Служба государственной обороны (СГО), Пуданс ответил отрицательно: "Мы не конкурируем, возможно, я рассматриваю это именно как дополнение". СГО дает возможность попробовать, что такое военная служба, и, если человек не хочет служить в профессиональной армии, возможно, после СГО он пойдет именно в Земессардзе.

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