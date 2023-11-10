В пятницу, 10 ноября, по техническим причинам в Риге остановилось движение трамваев 7-го маршрута, связывающего центр и Кенгарагс, в обоих, сообщает агентство LETA.
Трамваи в обоих направлениях останавливаются на остановке "улица Элияс".
Муниципальное предприятие Rīgas satiksme сообщает, что инцидент имеет технические причины.
Сколько времени может занять восстановление трамвайного движения, пока не сообщается.
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