Государственное агентство Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) уже девятый год поддерживает традицию Дня Лачплесиса — зажжение и установку свечей у стен Рижского замка. В этом году, как и в прошлом, часть перегоревших свечей будет использована в изготовлении окопных свечей для украинской армии, сообщила представитель VNĪ Айя Икстена.

В День Лачплесиса 11 ноября свечи каждый год зажигаются в память победы латвийской армии над Западнорусской добровольческой армией, или так называемыми войсками Бермонта, и в память всех латвийских борцов за свободу. В столице самым популярным местом зажжения свечей является стена Рижского замка.

12 ноября остатки свечей соберут представители Рижской 21-й средней школы, чтобы на мастер-классе 17 ноября переработать их в окопные свечи. В прошлом году со стены замка было собрано 200 килограммов остатков свечей и изготовлено 1000 окопных свечей для Украины.

Специально к этому дню вдоль стены установлена стальная защитная сетка, чтобы отреставрированные стены не страдали от жара и копоти.

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