В планах муниципального предприятия Rīgas satiksme — создание нового конечного пункта общественного транспорта на перекрестке улимц Маскавас и Вишкю: здесь будут "делать кольцо" и 15-й троллейбус, и 7-й трамвай, и, возможно, автобусы. Однако для этого трамвайную линию нужно продлить от нынешнего кольца "семерки" у торгового центра Dole до перекрестка. По прогнозам, это удастся сделать к 2026 году.

Председатель правления столичного предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Джинета Иннуса подчеркивает, что последняя новая трамвайная линия в Риге была построена в 1984 году, почти 40 лет назад.

А сейчас уже началось проектирование продления 7-го трамвайного маршрута, строительством будет заниматься компания

Binders. Директор строительного департамента предприятия Оскар Рикманис сообщил, что весь процесс, от подписания договора до завершения строительства, должен быть осуществлен за 29 месяцев, а первые строительные работы начнутся в середине следующего года. Затраты на проект, который планируется завершить к середине 2026 года, составят более 28 млн евро, и в целом 7-ой маршрут станет длиннее на 2,2 км. Проект будет почти полностью финансироваться из Фонда оздоровления Европейского союза.

В ходе работ будет построена транспортная развязка на перекрестке улиц Маскавас и Вишкю, а также необходимые для ее функционирования подъездные пути. Транспортный узел будет спроектирован таким образом, чтобы у каждого вида транспорта была своя траектория движения, а пассажиры могли легко пересаживаться с одного маршрута на другой, соообщила Diena.

В планах города — создание на перекрестке улиц Маскавас и Вишкю нового оборудованного конечного пункта для всех видов общественного транспорта: трамваев, автобусов, троллейбусов. В будущем, по словам мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), в этом месте могли бы "кольцеваться" и региональные автобусы — а дальше их пассажиры пересаживались бы на городской общественный транспорт.

Напомним, что сейчас пассажиры 7-го трамвая сталкиваются с некоторыми неудобствами. Трамвайную инфраструктуру перестраивают под низкопольные трамваи. Поэтому "семерка" курсирует только до жилого массива Краста, не доезжая до Южного моста. Те пассажиры, которым нужно добраться в более дальний Кенгарагс, пересаживаются на автобус 7Т.

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