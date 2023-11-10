9 ноября 2023 года в Нью-Йорке стартовала кампания в поддержку включения Латвии в Совет Безопасности ООН. Цель — получить временное место в Совбезе, чтобы эффективнее защищать внешнеполитические интересы страны и внести свой вклад в укрепление мира и устойчивости на планете.

Выборы в Совет пройдут в 2025 году. Новые страны войдут в совбез на два года, 2026 по 2027 год. Латвия впервые претендует на участие в Совете Безопасности, отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Для избрания страна должна получить поддержку не менее двух третей стран-членов ООН (129 голосами из 193). Латвии придется провести международную избирательную кампанию: двусторонние визиты и встречи, а также повышение международного авторитета страны в целом.

МИД отмечает, что членство в Совете Безопасности ООН стало бы одним из важнейших инструментов реализации и защиты внешнеполитических интересов Латвии, а также позволило бы расширить международное сотрудничество. Латвия хочет внести свой вклад в укрепление мира и устойчивости на планете, говорится в сообщении МИДа. Эта цель отражена и в девизе кампании "Вместе за мир и устойчивость" ("Kopā par mieru un noturību".).

Согласно информационным материалам МИДа, основная цель Латвии в совбезе ООН — защита и укрепление международной среды, способствующей безопасности Латвии, и одновременное расширение возможностей, предоставляемых многосторонней дипломатией. Участие в работе совета позволяет привлечь внимание к актуальным вопросам безопасности Латвии и Балтийского региона.

Латвия уже активно выступает за сохранение в повестке дня ООН таких вопросов, как территориальная целостность Украины, нарушения прав человека в Беларуси, кибербезопасность и борьба с дезинформацией, расширение прав женщин, изменение климата и многое другое.

Латвия вступила в ООН 17 сентября 1991 года. С тех пор из получателя помощи страна превратилась в донора.

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