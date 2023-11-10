Организация SOS palīdzība Ukrainai при поддержке латышской общины в Чикаго приобрела у Норвегии четыре отремонтированных гусеничных вездехода Bandvagn, чтобы передать их 115-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщили порталу Delfi в организации.

Общая сумма проекта составляет 76 тысяч евро.

Bandvagn 202 разработаны в Швеции для перевозки солдат и техники в сложных снежных условиях и в болотистой местности на севере страны. Машина имеет грузоподъемность одну тонну и вмещает 10 человек, является амфибией и может быть приспособлена под различные специальные нужды, например, для эвакуации раненых или установки мобильной минометной позиции.

Следующие крупные проекты SOS palīdzība Ukrainai связаны с закупками высокотехнологичного оборудования (дроны, приборы связи и ночного видения), а также поддержкой в ​​энергообеспечении (генераторы, аккумуляторы). Такие пожертвования всегда востребованы. Украина каждый месяц теряет несколько тысяч дронов, которые необходимо полноценно заменять.

Главный принцип работы организации — все полученные пожертвования используются только для нужд украинской армии. "Призываем активно поддержать Украину в войне против агрессивного соседа России, которая реализует свои фашистские имперские амбиции! Работаем до совместной победы!" — заявили активисты.

Организация имеет статус благотворительной, что важно для получения налоговых скидок, в том числе корпоративным спонсорам.

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