Парк Победы в Риге, где в августе 2022 года был снесен памятник советским воинам, 10 ноября 2023 года открыли для посетителей. Часть работ по благоустройству территории продолжается, заявил журналистам вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA/LRA).

По словам Ратниекса, парк был спроектирован и перестроен в кратчайший срок — за четыре месяца. Теперь в парке появились искусственные горки, терраса, новые зеленые насаждения и зона активного отдыха.

Уровень воды в водоеме в парке сейчас понижен для проведения работ на мостах. Позже уровень снова поднимут, а в перспективе водоем будет соединен с рекой Марупите.

Сначала в парке планировали высадить 1 500 деревьев, кустарников и других растений. Теперь эта цифра выросла до 4 000 растений. Отдельно было высажено 20 000 луковиц цветов. Они должны распуститься весной следующего года.

"Мы вернули Парк Победы Риге и Латвии. Он приобрел новый облик, вновь обрел свое историческое дыхание и смысл", — сказал на пресс-конференции Ратниекс. Парк был создан 100 лет назад в память о победе латвийских подразделений над войсками, которыми руководил бывший российский офицер Павел Бермондт-Авалов. Эта победа считается важнейшей в борьбе Латвии за независимость.

Благоустройством парка занимается компания Aidaco Group. Первоначальная стоимость работ оценивалась в 7 695 900 евро, однако из-за непредвиденных работ стоимость возросла примерно до 8,5 млн. евро.

В августе 2022 года в парке был снесен памятник советским солдатам, который на протяжении многих лет был центром празднования 9 мая в Латвии. После демонтажа начались работы по благоустройству парка. Строительные работы начались летом 2023 года.

Первая очередь парка включала в себя создание благоустроенной части парка площадью девять гектаров. Был создан водоем площадью около 0,5 га с мостиками. Построена километровая лыжно-конькобежная трасса, которая не пересекается с пешеходными дорожками (на пересечениях построены мосты и тоннели). В парке будут установлены батуты, качели и песочницы для детей, столы для настольного тенниса и шахмат. Кроме того, в парке появится трасса для скейтборда и установлены тренажеры для уличной гимнастики, новые скамейки, велосипедные стойки, урны для мусора и освещение.

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