Можно радоваться тому, что латвийские музыканты пополняют ряды крупнейших оркестров мира, однако за этим неизбежно следуют пустые места в местных коллективах, и это уже заставляет задуматься о снижении качества профессиональной музыки в Латвии, пишет со ссылкой на Lsm.lv агентство LETA.

Одним из главных катализаторов этого процесса является низкая и неконкурентоспособная оплата труда, о которой в этом году особенно много говорили представители профессионального музыкального искусства.

Многолетняя борьба за справедливую оплату труда началась еще во время мирового финансового кризиса, когда финансирование культуры было значительно урезано. В результате этих сокращений музыкантам приходится постоянно убеждать власти в важности их работы и необходимости справедливой оплаты.

В настоящее время 75% музыкантов в профессиональных коллективах получают менее 1300 евро в месяц до вычета налогов, рассказывает директор Латвийского национального симфонического оркестра Индра Лукина.

Такая оплата труда неконкурентоспособна даже в странах Балтии — в соседней Эстонии самая низкая ставка для работников культуры составляет 1600 евро, а средняя ставка — вдвое выше, чем в Латвии.

В этой ситуации возникает вопрос: сможет ли Латвия сохранить свои музыкальные таланты, в воспитание которых вкладываются значительные ресурсы, не вынуждая музыкантов искать возможности в других странах из-за растущего разрыва в оплате труда?

Для защиты интересов профессиональных музыкантов весной этого года была создана Латвийская ассоциация профессиональных музыкальных коллективов, которая обратила внимание на острую необходимость изменений и в сфере музыкального образования, и в условиях работы профессиональных музыкальных коллективов и учреждений.

С Министерством культуры было согласовано предложение о повышении в 2024 году зарплат профессиональных музыкантов на 25%, чтобы приблизить их к средней зарплате работников бюджетной сферы.

Министерство культуры запросило на эти цели около 8,6 млн евро, но в проекте бюджета увеличение составляет всего 3,8 млн евро, в результате чего зарплаты увеличится на 6%, что не соответствует первоначальному запросу и потребностям культуры.

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