С начала следующего года жители Алуксненского края смогут получать по 100 евро за помощь в выявлении нарушений общественного порядка. Однако для получения денег нужно будет предоставить конкретные доказательства и не оставаться анонимными. Мнения местных жителей разделились: некоторые видят аналогию с советскими доносами, в то время как другие считают, что это поможет в восстановлении порядка. Об этом сообщает Rus.LSM.lv.

Алуксненское самоуправление готово платить жителям по 100 евро за помощь в выявлении нарушений. Все дело в том, что в Алуксненской муниципальной полиции работают всего три инспектора. Сами жители призвали самоуправление действовать.

Заместитель председателя Алуксненской думы Друвис Томсонс привел пример, когда один житель мирился с тем, что кто-то раскрашивает стены его имущества. Он использовал охотничью камеру, чтобы зафиксировать нарушения, после чего отнес видеозапись в полицию, с помощью которой удалось установить личность нарушителя.

Муниципальная полиция Алуксненского края считает, что выплата премий может стимулировать выявление большего количества нарушений, но призывает заявителей к ответственному подходу. Инспектор Александр Финс подчеркнул, что нужно быть готовым свидетельствовать о нарушении, поскольку одной фотографии недостаточно для поимки злоумышленника. Желательно предоставить и видеозапись.

Решение о том, в каких случаях выплачивать 100 евро, примет Алуксненская дума совместно с полицией. Правоохранители отмечают, что в регионе часто сталкиваются с мелким хулиганством, например, порчей инфраструктуры и разрисовыванием стен. Полиция надеется, что новая система вознаграждений поможет в раскрытии нарушений.

Мнения местных жителей разнятся: кто-то считает, что в идее есть смысл, другие люди люди называют это предательством. Некоторые жители Алуксне считают, что снова появятся "стукачи".

Правила вступят в силу 1 января следующего года. Сколько средств на это выделит дума — пока неизвестно. Местные власти уверены, что финансовые вложения себя окупят.

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