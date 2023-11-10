По информации Рижской муниципальной полиции (РМП), в ноябре с помощью камер видеонаблюдения удалось выявить 606 водителей, которые ехали по полосам общественного транспорта.

Осенью этого года полиция начала активнее контролировать водителей, незаконно передвигающихся по полосам общественного транспорта. Для контроля используются мобильные камеры видеонаблюдения, которые на данный момент расположены в пяти местах.

Рижская муниципальная полиция уже несколько лет использует портативные камеры видеонаблюдения для выявления различных нарушений, но этой осенью началась новая практика — решения о штрафах за зафиксированные портативными камерами нарушения составляются дистанционно и отправляются водителю в электронном виде или по почте, то есть камера считывает госномер автомобиля без присутствия сотрудников правоохранительных органов и фиксирует нарушение.

В настоящее время такие камеры установлены на улицах Вайдавас, Александра Чака, бульваре Оскара Калпака, а в Пардаугаве — при заезде на Вантовый и Каменные мосты.

В полиции предупреждают, что в зависимости от необходимости расположение камер может меняться каждую неделю, поэтому водителям следует всегда помнить о соблюдении правил, а не только в тех местах, где заявлено об установке мобильных камер наблюдения.

Всего в этом году Рижская муниципальная полиция выявила 4023 водителя, которые ехали по полосе общественного транспорта. Закон о дорожном движении предусматривает за такое нарушение штраф в размере 40 евро.

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