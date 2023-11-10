Осенью этого года полиция начала активнее контролировать водителей, незаконно передвигающихся по полосам общественного транспорта. Для контроля используются мобильные камеры видеонаблюдения, которые на данный момент расположены в пяти местах.
Рижская муниципальная полиция уже несколько лет использует портативные камеры видеонаблюдения для выявления различных нарушений, но этой осенью началась новая практика — решения о штрафах за зафиксированные портативными камерами нарушения составляются дистанционно и отправляются водителю в электронном виде или по почте, то есть камера считывает госномер автомобиля без присутствия сотрудников правоохранительных органов и фиксирует нарушение.
В настоящее время такие камеры установлены на улицах Вайдавас, Александра Чака, бульваре Оскара Калпака, а в Пардаугаве — при заезде на Вантовый и Каменные мосты.
В полиции предупреждают, что в зависимости от необходимости расположение камер может меняться каждую неделю, поэтому водителям следует всегда помнить о соблюдении правил, а не только в тех местах, где заявлено об установке мобильных камер наблюдения.
Всего в этом году Рижская муниципальная полиция выявила 4023 водителя, которые ехали по полосе общественного транспорта. Закон о дорожном движении предусматривает за такое нарушение штраф в размере 40 евро.