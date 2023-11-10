Накануне Дня Лачплесиса в Латвию доставлены 15 танков "Леопард-2", сообщил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").
Министр заявил, что танки являются важным шагом в укреплении сдерживающего и боевого потенциала НАТО в регионе.
"Мы еще ближе к тому, чтобы боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии достигла уровня бригады", — отметил Спрудс.
Как сообщалось ранее, на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе в июне министр обороны Канады Анита Ананд заявила о размещении танков "Леопард-2" в Латвии.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь