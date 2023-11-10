Накануне Дня Лачплесиса в Латвию доставлены 15 танков "Леопард-2", сообщил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Министр заявил, что танки являются важным шагом в укреплении сдерживающего и боевого потенциала НАТО в регионе.

"Мы еще ближе к тому, чтобы боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии достигла уровня бригады", — отметил Спрудс.

Lāčplēša dienas priekšvakarā Latvijā nogādāti piecpadsmit Leopard 2 tanki. Šis ir būtisks solis NATO atturēšanas un kaujas spēju stiprināšanā reģionā. Esam vēl tuvāk, lai NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā sasniegtu brigādes līmeni.

🇱🇻🇨🇦#StrongerTogether… pic.twitter.com/O8i9QiBBJS — Andris Spruds (@AndrisSpruds) November 10, 2023



Как сообщалось ранее, на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе в июне министр обороны Канады Анита Ананд заявила о размещении танков "Леопард-2" в Латвии.

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