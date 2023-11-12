В Мангали закрывают важный для района железнодорожный переезд. Жители возмущены. Им придется делать крюк около пяти километров через Вецмилгравис, что неизбежно создаст пробки. Об этом сообщает Rus.LSM.lv.

В среду, 8 ноября, состоялась встреча жителей с представителями Latvijas dzelzceļš прямо у переезда. Железнодорожный переезд на улице Эзера в Риге планируют полностью закрыть 27 ноября.

Жители выразили свое недовольство изменениями в инфраструктуре. Григорий из Мангали отметил, что прямой путь до центра увеличится до 7-8 километров, а Иван подчеркнул неудобства и дополнительные расходы, связанные с необходимостью объезжать переезд.

Представители Latvijas dzelzceļš утверждают, что закрытие переезда повысит безопасность.

"Латвийская железная дорога идет к сокращению количества различных опасных мест. Переезд — один из опасных объектов, где могут случиться различные несчастья. Поэтому мы смотрим — если в рамках закона есть такая возможность, мы инициируем закрытие переездов. В 2017 году мы заключили договор с Рижской думой о том, что будет построен новый путепровод, который находится на расстоянии неполных двух километров отсюда. По закону, если построен двухуровневый путепровод, переезд можно ликвидировать. Так мы договорились и написали свой проект, который подразумевает в том числе перестройку станции Мангали. Все это мы проектировали уже без этого переезда", — пояснил исполняющий обязанности директора технического управления Latvijas dzelzceļš Эгилс Фелдманис.

Проект подразумевает привлечение денег из Европейских фондов. Отказ от закрытия переезда может поставить под угрозу выделение этих средств. Местных жителей эти аргументы не устраивают.

"Для "скорой", для человека секунды решают жизнь. Пока она поедет там, человек может не дожить", — заявила жительница Мангали Светлана.

Однако Фелдманис заявил, что это лишь эмоции, поскольку пересечение этого переезда всегда было лотереей.

На встрече с местными жителями было достигнуто соглашение, что переезд закроют не навсегда. Однако 27 ноября его закроют на некоторое время, чтобы предоставить возможность сдать проект в фонд выравнивания и использовать выделенные средства.

Пока неизвестно, как долго будет закрыт переезд.

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