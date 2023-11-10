В октябре Государственная пограничная охрана аннулировала разрешение на пребывание в приграничной зоне журналистке Латвийского телевидения (LTV) Динии Емельяновой, подтвердила журналистка порталу Delfi.

Она отказалась от более подробных комментариев. Госпогранохрана пока не комментировала, почему у журналистки аннулировано разрешение.

Согласно правилам Кабинета министров, вдоль внешней сухопутной границы Латвии установлена приграничная полоса шириной не более двух километров. Для пребывания в приграничной зоне вдоль латвийско-российской и латвийско-белорусской границ лицам старше 15 лет необходим специальный пропуск, выданный Госпогранохраной.

Давление со стороны Беларуси остается неизменно высоким. В четверг, 9 ноября, пограничники предотвратили 13 попыток незаконного пересечения границы Латвии и Беларуси, в целом в этом году было предотвращено 13323 такие попытки. В свою очередь, по гуманитарным соображениям границу разрешили пересечь 411 мигрантам.

Как сообщалось ранее, в связи с давлением нелегальной миграции с 11 августа до 10 февраля 2024 года на ряде административных территорий на границе с Беларусью действует усиленный режим работы системы охраны границы, сменивший установленный правительством в августе 2021 года режим чрезвычайной ситуации.

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