Министр сельского хозяйства Армандс Краузе (СЗК) решил призвать крупнейших импортеров российских и белорусских продуктов питания отказаться от этой практики, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

"Совершенно точно обязуюсь связаться с крупнейшими импортерами и выяснить, как обстоит ситуация, но я бы сказал так — это действительно вопрос этики каждого предпринимателя, зарабатывают ли они деньги за счет войны, страданий других, или выбирают этого не делать", — заявил Краузе.

Министр подчеркнул, что выступает за запрет импорта российских и белорусских продуктов питания на уровне Европейского союза (ЕС).

Как сообщает LTV, по данным Департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы, с августа по октябрь (включительно) 68 предприятий ввозили в Латвию продукты питания из стран-агрессоров.

Среди них большая часть — предприятия оптовой торговли, а также грузовые перевозчики, торговцы косметикой и медикаментами, производители алкоголя, например, Amber Latvijas balzams, производитель сладостей Aizkraukles saldumi, компании Voldemārs, Alpha osta, которые через посредников частично принадлежат латвийской сельскохозяйственной компании Latraps, Astramar Liepāja K.A. и другие.

За последние три месяца из России и Беларуси в Латвию импортировали почти 90 000 тонн овощей и более 70 000 зерновых продуктов.

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