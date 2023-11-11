По сравнению с началом года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,8 процентных пункта — с 6,1% в начале года до 5,3% 31 октября, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

Снижение уровня безработицы является результатом как сезонности, так и повышения экономической активности населения, отмечает ГАЗ.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце октября был в Рижском регионе — 4,1%, а также в городе Риге — 4,2%, далее следуют Земгале — 4,8%, Курземе — 5,3% и Видземе — 5,4%.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему наблюдается в Латгальском регионе — 10,5%. При этом в Латгале уровень безработицы продолжает снижаться с каждым месяцем. По сравнению с началом года он снизился на 2,3 процентных пункта.

Большинство клиентов, зарегистрированных в ГАЗ, трудоустраиваются в весенние месяцы — марте, апреле и мае, а также в августе и сентябре. Наименьшее количество зарегистрированных безработных находит работу в декабре.

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