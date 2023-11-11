Президент Латвии Эдгар Ринкевич в День Лачплесиса особо поздравил солдат Службы государственной обороны.
"Я поздравляю всех с Днем Лачпллесиса, спасибо солдатам, пограничникам, земессаргам и полицейским, которые защищают границы и безопасность нашей страны! Особые поздравления нашим молодым "лачплесисам" — солдатам Службы государственной обороны! Честь служить Латвии", — написал президент в "Твиттере".
В субботу Ринкевич возложил венок на Рижском Братском кладбище в честь борцов за свободу Латвии.
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