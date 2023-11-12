Президент Латвии Эдгар Ринкевич пояснил в развернутом комментарии, почему намерен инициировать внесение поправок в законодательство, которые выдвинут к председателям и заместителям председателей городских и краевых дум, а также к исполнительным директорам самоуправлений требование получать допуск к гостайне от служб безопасности.

По словам президента, Концепция национальной безопасности и Концепция государственной обороны укрепили уже начатый путь к внедрению всеобъемлющей системы гособороны — это не только укрепление возможностей обороны и сдерживания, но также усиление устойчивости общества, способности действовать и воли защищать страну, с учетом активной роли самоуправлений.

"Концепция государственной обороны устанавливает, что у каждого самоуправления есть задачи в случаях угрозы государству продолжать исполнение критически важных для общества функций и поддерживать Национальные Вооруженные силы. Эти задачи отражены в Плане гражданской обороны и регулярно тестируются в ходе учений. Система гражданской обороны является одним из краеугольных камней эффективного и комплексного функционирования систем государственной обороны. Способность гражданского сектора предоставлять критически важные услуги населению и гражданскую поддержку военных операций является одним из основных требований НАТО", — пишет президент, подчеркивая, что самоуправления должны выделять достаточное финансирование на нужды гражданской обороны. Также в обязанности самоуправлений входят утверждение плана гражданской обороны на соответствующей территории, устава и состава комиссии гражданской обороны на территорииа, участие и организация учений по гражданской обороне.

"Согласно закону, одна из задач системы гражданской обороны является поддержка системы государственной обороны в случае военного вторжения или войны", — подчеркнул Эдгар Ринкевич: "За реализацию задач гражданской обороны и обеспечение сотрудничества с государственными учреждениями, в том числе оборонного сектора, в каждом самоуправлении отвечает его руководитель".

Ринкевич указывает на то, что как следует из уроков, вынесенных из полномасштабного вторжения России в Украину, объекты гражданской критической инфраструктуры были и есть среди первоочередных целей нападения.

"Россия уже давно собирала разведданные об управлении административными территориями и субъектами, вовлеченными в гражданскую оборону. Информация, предоставленная учреждениями госбезопасности Латвии, также указывает на то, что критическая гражданская инфраструктура нашей страны, гражданско-военное сотрудничество и субъекты, занимающиеся гражданской обороной, есть среди целей российских спецслужб, информация собирается уже давно. Поэтому такая информация, особенно касающаяся механизмов координации и планов действий в случае мира и войны в нынешних геополитических условиях, оценивается как особо защищенная", — написал Эдгар Ринкевич.

В такой ситуации, как следует из комментария президента, руководители самоуправлений для предотвращения рисков должны иметь возможность ознакомиться с секретными анализами угроз, которые готовят учреждения государственной безопасности и Национальные Вооруженные силы. "Работа по установленным аспектам гражданской обороны (например, мобилизационным резервам и неприкосновенным запасам, гражданским структурным подразделениям и объектам, подлежащим мобилизации) требует права доступа к государственной тайне", — подчеркивает президент.

"В нынешних геополитических условиях, когда Россия продолжает полномасштабное военное наступление против Украины, немыслимо, чтобы руководство самоуправлений может не соответствовать установленным в законе требованиям на получение доступа к объектам государственной тайны и быть неспособным работать с защищенной информацией", — отмечает в своем комментарии Эдгар Ринкевич: "Наконец нет обоснованных опасений, что выдача допуска к государственной тайне является субъективным процессом, причины отказа разъясняются самому лицу, решения учреждений госбезопасности могут быть оспорены в Генеральной прокуратуре и суде, что обеспечивает необходимую объективность и взвешенность в этом вопросе".

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