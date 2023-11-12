В настоящее время в Латвии у 87 964 водителей, имеющих действующие водительские права, нет действующей медицинской справки, сообщили агентству LETA организаторы конкурса "Самый безопасный автопарк компании 2023" со ссылкой на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD).

По данным Госполиции, за десять месяцев текущего года зафиксировано 1440 нарушений, когда водители садились за руль без действующего медицинского заключения. Для сравнения — за аналогичный период прошлого года такое нарушение допустили 1398 водителей.

Закон о дорожном движении предусматривает, что правом на управление транспортными средствами нельзя воспользоваться, если водитель транспортного средства не прошел плановый или досрочный медицинский осмотр в установленный правилами срок. Водитель может садиться за руль только тогда, когда проверка здоровья завершена.

По данным Государственной инспекции труда, за десять месяцев 2023 года расследовано и зарегистрировано 18 случаев естественной смертности на производстве, из них в пяти случаях погибли водители транспортных средств. В число водителей, умерших естественной смертью, входят водители тракторов, электромобилей, грузовиков и автобусов.

В этом году в 11-й раз пройдет конкурс, организованный страховой компанией AS "Balta", Министерством сообщения и представителями автомобильной промышленности — ежегодная премия "Самый безопасный автопарк компании 2023". Целью компании является повышение осведомленности латвийских предприятий, госучреждений и самоуправлений о необходимости безопасного автопарка предприятий и популяризация передовой практики в их управлении, а также информирование о тенденциях на дорогах.

Завершится конкурс 30 ноября. На церемонии награждения будут награждены владельцы и руководители автопарков лучших компаний.

Также 30 ноября пройдет экспертная дискуссия "Азбука безопасного дорожного движения: Автомобиль, Бизнес, Люди 2023". Первый блок дискуссии - "Автоперевозчики: самые бесконтрольные и опасные участники дорожного движения?" - будет посвящен роли грузовых автомобилей в обеспечении безопасного движения, механизмам контроля, технической оценке, "гигиеническому" минимуму технологий и т.д.

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