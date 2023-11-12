В Риге и Юрмале прошли художественные акции с требованиями отпустить израильских заложников, захваченных 7 октября террористами Хамас и удерживаемыми по сей день. Таким образом и Латвия присоединилась к мероприятиям, которые состоялись во многих странах мира.

В субботу на стульях зрительных рядов зала Рижской еврейской общины появились 239 портретов и данных заложников, захваченных 7 октября в южных кибуцах Израиля около границы с Газой. Днем 12 ноября на площади напротив юрмальского Дома культуры в Майори местная еврейская община Jewrmala организовала выставку-инсталляцию о захваченных заложниках.

Младшему из похищенных нет и года, а старшему — 85 лет. Как сказал раввин и председатель Еврейской общины Юрмалы Шимон Кутновски Лиак: "Мы вышли на улицу для двух целей. Во-первых, напомнить о том, с чего началась война Израиля против Хамас. Во-вторых, чтобы мы перестали "вариться" в своем информационном пузыре — еврейских общин Латвии, и начали диалог с другими латвийцами.

Нам нужна поддержка, мы хотим донести: похищение мирных жителей из своих домов и кроватей не может классифицироваться никак, кроме терроризма. Мы не знаем, в каком состоянии заложники. За месяц плена к ним ни разу не допустили представителей Красного Креста. Мы не знаем, кормят ли маленьких детей и могут ли пожилые люди получить медицинскую помощь. То, что мы знаем и требуем — эти люди должны вернуться к своим близким. Мир должен услышать: 239 жителей Израиля, включая 30 детей, должны быть освобождены из рук террористов ХАМАС!"

Несмотря на все посреднические усилия, пока добиться освобождения подавляющего большинства заложников, не удалось.

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