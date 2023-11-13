На прошлой неделе Рижский совет по памятникам не поддержал демонтаж находящегося на Эспланаде памятника российскому полководцу Барклаю де Толли (1761-1818), сообщает со ссылкой на Latvijas Avīze агентство LETA.

Вопрос о сносе этого памятника был поставлен повторно. Памятник открылся в 1913 году, а в 2002 году на том же месте была установлена его отреставрированная копия. В 2002 году Совет по памятникам поддержал установку памятника на его историческом месте, и его открыл тогдашний руководитель совета Оярс Спаритис. Совет по памятникам уже рассматривал вопрос о демонтаже 3 марта и принял решение оставить памятник на прежнем месте.

Совет не видит законных оснований для демонтажа памятника, поскольку он не относится к периоду советской оккупации, а Рижская дума связана договором дарения и обслуживания с бизнесменом Евгением Гомбергом, который профинансировал установку памятника.

Однако на сей раз в совете было высказано мнение, что вопрос вряд ли можно считать решенным, и его придется рассматривать еще не раз, потому, что, вероятно, запросы о демонтаже продолжат поступать. Так что в будущем, возможно, памятник Барклаю де Толли действительно придется переместить. Культурно-исторической ценностью официально считается только оригинальный постамент памятника, но не скульптура.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram