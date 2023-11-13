Рижская дума рассматривает вопрос о том, чтобы развернуть в другую сторону или перенести памятник писателю Вилису Лацису на Лесном кладбище. Об этом сообщает LSM.

Как пишет издание, в свое время этот памятник — сын рыбака на фоне волны — был установлен только с той целью, чтобы закрыть вид на памятник первому президенту Латвии Янису Чаксте. Архитектор Андрей Гелзис предложил развернуть статую на 90 градусов или демонтировать ее.

В своем письме совету по памятникам Рижской думы он указал, что Лацис — неоднозначная фигура в латвийской истории, и памятник ему на аллее Лесного кладбища не должен закрывать памятник Чаксте.

"Если мы посмотрим на всевозможные памятники солдатам и монумент Победы, то они были политическими символами власти, а это памятник конкретному человеку, и мы знаем, что конкретно он совершил. Он подписывал документы о депортациях латышского народа, он несет полную ответственность за то, что произошло", — пояснил свое предложение Гелзис.

Представители думы осмотрели памятник, и стало понятно, что "сын рыбака" не выдержит разворота на 90 градусов, так как его фундамент поврежден. Единственный выход сейчас — перезахоронить Лациса вместе с остальными членами семьи и найти другое место для памятника. "Это произведение искусства, и для него будет найдено достойное место, так как ни один уважающий себя человек не выбрасывает произведения искусства", — подчеркнул заместитель председателя комитета по городскому развитию Рижской думы Валдис Гаварс.

Со своей стороны председатель комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Виестурс Зепс сообщил, что самоуправление постарается связаться с родственниками Лациса, чтобы договориться о его перезахоронении и переносе памятника. "Вклад Лациса в литературу неоспорим, но нельзя отрицать, что он был политическим деятелем во время оккупации Латвии.

Он был коллаборационистом и принимал участие в ликвидации независимой Латвии", — говорит историк Юрис Цигановс.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram