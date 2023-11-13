Латвийский Центр ресурсов для детей и подростков начинает программу по снижению рисков зависимостей среди подростков PreVenture. Методика уже получила международное признание и доказала свою эффективность, рассказала агентству LETA пресс-секретарь центра Ромия Крезиня.

Она указала, что программа PreVenture поможет укрепить психическое здоровье детей и подростков. Цель — застраховать молодых людей от возможного раннего употребления веществ, вызывающих привыкание. Программа разработана в Университете Монреаля и уже доказала свою эффективность в Великобритании, Нидерландах, Чехии и многих других странах мира. PreVenture также получила международное признание Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, ООН и многих других.

Как указала Крезиня, релизация программы в Латвии стала возможна благодаря пожертвованию госкомпании Latvijas Loto в рамках кампании "Добрые дела" — она направлена на финансовую поддержку общественных благотворительных организаций, занимающихся защитой здоровья детей, социальным благополучием, повышением уровня образования и другими сферами.

"Благодаря пожертвованию у центра появилась возможность обучать своих специалистов, адаптировать материалы и способствовать долгосрочному сотрудничеству с представителями PreVenture в Канаде. В настоящее время программа адаптируется для центра ресурсов и предлагается в качестве учебного материала для занятий по профилактике наркомании в школах", — отметила она.

На адаптацию и внедрение программы профилактики наркомании PreVenture было пожертвовано 20 000 евро. Занятия по программе рассчитаны на подростков в возрасте от 13 до 18 лет.

Как отмечает LETA, употребление наркотических веществ в подростковом возрасте остается актуальной проблемой для Латвии. Ежегодный опрос европейских школ (ESPAD) в 2019 году показал, что только 7,6% латвийских подростков в возрасте от 13 до 15 лет воздерживались от употребления каких-либо веществ в прошлом году.

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