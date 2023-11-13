Во время патриотической недели Рижский русский театр им Михаила Чехова решил продолжить запущенную в прошлом сезоне инициативу — способствовать открытому диалогу на актуальные проблемы разобщенного общества. С этой целью сегодня, 13 ноября, в 19.00 театр приглашает всех желающих на вторую онлайн-дискуссию "Русскоязычные в Латвии — это "мертвые души"?" с участием актеров театра Максима Бусела и Александра Маликова.

Онлайн-дискуссия на платформе «Без точки над i» доступна в прямом эфире на порталах LSM.lv, а также на странице Театра Чехова в Facebook и на его канале YouTube.

Ведущая обсуждения Генриетта Верхоустинска выделяет центральную тему "Как часто мы делим людей, живущих рядом с нами, на группы "мы" и "они" по национальному признаку?"

"Не секрет, что Латвия — многообщинная страна, но при переписи населения учитываются все жители, — говорит Генриетта. — У Гоголя в "Мертвых душах" Чичиков, выражаясь современным языком, фальсифицировал данные, приписав к своим крепостным уже мертвые души. Кто и к какой категории "приписывает" русскоязычных жителей Латвии, приумножая свой политический капитал?"

Начатая Россией на Украине жестокая война, в отношении которой Латвия твердо встала на сторону Украины, разобщила народ Латвии более, чем когда бы то ни было. Латвийские русские и представители других национальностей, которые в семье говорят по-русски, даже будучи лояльными к государству и осуждая агрессию России в Украине, оказались на территории, где им приходится оправдываться за действия соседнего государства, которому они "не принадлежат". Они "принадлежат" Латвии. Однако в латышском языке не существует даже наименования, которое объединяло бы проживающих в Латвии представителей других национальностей, — как, например, позволяет сделать русское слово "латвийцы".

"У нас в латышском языке даже нет специального слова для обозначения латвийца [latvijietis], — такого, как слово "россиянин" [krievzemietis] в русском языке. Я выступал за необходимость ввести в употребление слово, которым можно было бы обозначать все проживающие в Латвии народы. Я предлагал слово "latvijietis", по-русски — "латвиец". Однако у моего предложения не нашлось сторонников", — говорится в статье, опубликованной в газете "Сегодня" в 1929 году и считающейся последней статьей Райниса.

Социоантрополог Клавс Седлениекс еще 12 лет назад предположил, что в латвийском обществе неизбежно появится новое слово, обозначающее тех жителей, которые не являются этническими латышами, поскольку потребность в таком наименовании постоянно возрастает.

Как объединить местных представителей других народов с латышами?

Какой была бы культурная и правовая основа общества, живущего в мире и согласии, — с учетом статуса негражданина и гражданина России в Латвии?

Насколько большое значение имеет язык? Как русский язык повлиял на латышский язык — и наоборот?

Должна ли в Латвии существовать и культура на русском языке — и почему?

Стоит ли Рижскому русскому театру Михаила Чехова отказаться от слова "русский" в названии? (Литовский русский драмтеатр уже переименован в Вильнюсский старый театр.)

Какими сценариями будущего угрожает этнический раскол в Латвии?



Эти вопросы в Рижском русском театре Михаила Чехова обсуждают адвокат Лаурис Лиепа, языковед Дите Лиепа и актеры Театра Чехова Максим Бусел и Александр Маликов.

Дискуссию модерирует журналист, специализирующийся на вопросах культуры — Генриетта Верхоустинска.

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