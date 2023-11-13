Латвийские торговцы по-прежнему видят очень высокий спрос на продукты с низкими ценами. Поэтому на прилавках так много продукции из Польши, Литвы и Эстонии. Об этом в интервью утренней программе “Домская площадь” на Латвийском радио 4 сказал исполнительный директор Ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис.

Одной из причин дороговизны местных продуктов Крузитис видит то, что латвийское производство разделено на маленькие предприятия.

“Это хорошо для покупателя - есть большой выбор. Но при этом и цены выше. Большие концерны в Польше и Литве могут предложить на ту же продукцию более низкие цены”, — отмечает торговец.

Крузитис несколько раз подчеркнул, что со стороны покупателей до сих пор существует очень большой спрос на дешевые продукты.

“Ситуация изменится, когда улучшится покупательная способность”, — указал он.

В эфире программы Крузитис пояснил, что торговцы просят у поставщиков низкие цены. Если их нет, ищут продукцию в других странах.

“Желательно чтобы на полках были латвийские продукты и производители значительно снизили цены. Поэтому [латвийским молокопроизводителям] нужно консолидироваться и создавать предприятия с низкими ценами”, — заключил торговец.

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