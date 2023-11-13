За девять месяцев текущего года зарегистрировано 10 822 новорожденных, что на 1741 ребенка или на 13,9% меньше, чем за соответствующий период 2022 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Меньше детей, чем в прошлом году, рождалось во все месяцы 2023 года. Кроме того, это самые низкие показатели рождаемости за последние сто лет.

Смертность тоже снизилась

За девять месяцев текущего года зарегистрировано 20 312 смертей, что на 2 502 смертей или на 11,0% меньше, чем за девять месяцев прошлого года, и на 437 смертей или на 2,1% меньше, чем до пандемии — за соответствующий период 2019 года.

Самые высокие показатели смертности наблюдались в январе — 3001 смерть, что на 56 смертей или на 1,9% больше, чем в январе прошлого года. В оставшиеся восемь месяцев 2023 года смертность была ниже по сравнению с теми же месяцами прошлого года.

За девять месяцев население Латвии в результате отрицательного естественного прироста сократилось на 9,5 тысяч человек.

Количество браков приближается к показателям пандемии

С начала 2023 года зарегистрировано 9095 браков, что на 755 браков или на 7,7% меньше, чем в 2022 году, но на 401 брак или на 4,6% больше, чем в 2020 году, когда браки регистрировались реже из-за антиковидных ограничений.

На 1 октября 2023 года численность населения Латвии составляла 1 миллион 876,4 тысячи человек, что на 14,6 тысячи меньше, чем на 1 января 2023 года.

2023. gada 3. ceturksnī:

👶 jaundzimušo skaits bija par 11,8 % mazāks nekā pirms gada 3. ceturksnī;

🕯️ mirušo skaits samazinājies par 12,9 %, salīdzinot ar šo periodu pērn;

👰 laulību skaits samazinājies par 12,3 %, salīdzinot ar šo periodu pērn. pic.twitter.com/ZbJlbDCeY1 — Latvijas statistika (@CSP_Latvija) November 13, 2023





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