В органах местного самоуправления должны быть люди, которые в случае кризисной ситуации смогут работать с секретной государственной информацией и иметь к ней доступ. Об этом в интервью телеканалу TV24 заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что руководители органов местного самоуправления, их заместители, исполнительные директора, работающие в комиссиях гражданской обороны, сотрудничающие со структурными подразделениями МВД и Минобороны должны ознакомиться с определенным объемом информации, относящейся к государственной тайне.

Это, по словам Ринкевича, не предполагает, что главы самоуправлений будут ознакомлены абсолютно со всеми государственными секретами. Допуск будет касаться тех секретных сведений, которые непосредственно касаются работы руководителей муниципалитетов.

"Многие обеспокоены недемократичностью и непрозрачностью процесса получения допуска к государственной тайне. Каждый допуск тщательно оценивается. Если человек получает отказ, это решение ему объясняют. Человек имеет право обжаловать решение органа государственной безопасности в суде, который оценивает все соображения", — сказал президент.

Президент добавил, что после государственных праздников инициирует парламентское обсуждение необходимости установления требования о допуске к государственной тайне для руководителей муниципалитетов, их заместителей и исполнительных директоров.

"Хорошо, что есть такая дискуссия. В то время, когда в Европе идет война, мы должны подготовиться к укреплению национальной обороны и безопасности. [...] Мы должны быть максимально подготовлены", — сказал Ринкевич.

Ранее 7 ноября Ринкевич заявил, что обязанность получить разрешение на государственную тайну может распространяться и на руководителей муниципалитетов, их заместителей и исполнительных директоров.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram