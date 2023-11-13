После того, как во вторник на прошлой неделе был затоплен подвал онкологического корпуса Университетской клинической больницы имени Страдиня, корпус все еще приводится в порядок и закрыт для пациентов, сообщила Delfi представитель больницы Янита Вейнберга.

Из подвала выносят для просушивания мебель. Вейнберга выразила надежду, что до среды появится ясность с оборудованием — на прошлой неделе в нем еще была вода. Электроснабжение корпуса восстановлено.

В подвальный корпус пока можно попасть только по лестнице, потому что лифт после затопления не работает. Он может быть отремонтирован на следующей неделе.

На вопрос портала Delfi о причинах затопления представитель больницы ответила, что они пока не ясны, в них будет разбираться комиссия, но, возможно, авария связана с реконструкцией канализации.

7 ноября после аварии пациенты из онкологического корпуса были перемещены в другие корпуса.

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