Возможность того, что на референдуме удастся собрать достаточно подписей для роспуска 14-го Сейма, очень и очень маловероятна, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении лидер Национального объединения (НО) Райвис Дзинтарс.

По его мнению, сбор подписей для проведения референдума за роспуск Сейма больше похож на рекламный инструмент партии Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" перед грядущими выборами в Европейский парламент (ЕП).

В то же время Дзинтарс допускает, что у избирателей НО могут быть разные мнения по этому вопросу, в том числе, является ли это инструментом реального улучшения ситуации и "есть ли основание полагать, что следующий парламент будет избран качественно другим".

"Мы [НО] все же являемся заинтересованной стороной, речь идет и о наших мандатах, поэтому мы будем полностью уважать волю жителей", — заявил Дзинтарс.

Между тем, по вопросу введения института партнерства Дзинтарс высказал иное мнение, призвав поддержать референдум, предусмотренный, чтобы не допустить внесения принятых Сеймом поправок в закон. По его мнению, большинство парламента, приняв вышеупомянутые поправки, действовало против общественного мнения.

"Если мы допустим такой прецедент, то последует следующий и следующий шаг, и именно поэтому был бы необходим референдум", — пояснил лидер НО.

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