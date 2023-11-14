Коалиция в Резекненской думе довела город до банкротства — сумма неоплаченных счетов приближается уже к пяти миллионам евро. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 “Домская площадь” заявила министр среды и регионального развития Инга Берзиня.

По ее словам, Резекненкая дума должна взять ответственность, прийти на заседание и принять решения на благо горожан.

“Если нет, то пускай депутаты слагают мандаты, а на их место придут те, кто готов работать”, — сказала министр.

Берзиня рассказала, что инициирует поправки к закону, которые позволят аннулировать мандат депутатов, трижды не посетивших заседания местной думы.

“В Эстонии такое решение принято. Там это происходит автоматически”, — указала Берзиня.

Также министр прокомментировала слова главы Союза самоуправлений Гинта Каминскиса о том, что 17 самоуправлений Латвии находятся на пороге финансового кризиса.

“Вы спрашиваете, кто следующий? У нас нет информации, что в каких-то других самоуправлениях создалась схожая ситуация, как в Резекне. Да, на востоке Латвии и в Курземе есть места, где из-за платежеспособности населения снизился поток доходов. Но это не та ситуация, как в Резекне, где принят неполный бюджет, но при этом заключаются долгосрочные договоры”, — сказала министр.

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