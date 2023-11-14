Во вторник правительство приняло правила о введении в Латвии программы коррекции поведения для лиц, наказанных за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Проект правил разработало Министерство сообщения.

Правила предусматривают, что лица, привлеченные к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, у которых при проверке здоровья не обнаружено чрезмерного, вредного пристрастия к алкоголю, наркотическим или психотропным веществам, перед восстановлением водительских прав должны посещать специальные занятия, направленные на коррекцию поведения.

Планируется, что курс будет состоять из 16 часов, оптимальное количество участников в группе составит до восьми человек. Предусмотрены и практические занятия.

Курс будет платным, и плату за него устанавливает поставщик услуг. Минсообщения отмечает, что и сейчас большую часть расценок в процессе получения или восстановления водительских прав определяют поставщики услуг, а не государство — например, плата за автошколу, за медицинские проверки и др.

Правила предусматривают, что платить за курсы должны сами участники. Водитель, садясь за руль пьяным или после употребления наркотиков, тем самым подтверждает, что не обладает достаточными навыками управления своими действиями, поэтому такие навыки он должен приобрести за свой счет.

Также Минсообщения напоминает, что вождение автомобиля в одурманенном состоянии является общественно опасным нарушением, и государство не должно ограничиваться только наказанием, особенно если водитель хочет вернуть права. Программа коррекции поведения нацелена на изменение мышления людей, повышение осознанности в оценке мотивов и последствий своих поступков.

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