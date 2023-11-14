За неполные пять дней под петицией о роспуске Сейма, опубликованной на портале Latvija.lv, подписались уже около 23 200 человек.

Имеющие право голоса граждане могут подписываться за проведение референдума на портале Latvija.lv, лично в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, в регионах у руководителей местных самоуправлений, а также в посольствах Латвии за рубежом.

Для созыва референдума под инициативой должны подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии.

Как уже сообщалось ранее, заявки на сбор подписей для организации референдума в Центральную избирательную комиссию подали партии "Латвия на первом месте", "За стабильность!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ" и "Новое согласие".

В минувший понедельник партия "Согласие" также распространила сообщение с призывом подписаться за роспуск нынешнего Сейма.

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