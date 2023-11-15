Учитывая наблюдаемый в последние дни в Финляндии рост числа нелегальных иммигрантов из России, аналогичный сценарий нельзя исключать и в Латвии. Об этом в интервью программе "900 секунд" на телеканале ТВ3 заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис.

Он признал, что МВД в курсе дела и следит за тем, что происходит на границе с Россией в других странах Балтии и Финляндии. На границе Латвии с Россией давление нелегальной миграции пока не усиливается, но возможность того, что это может произойти, не исключена.

"Это такой новый способ, с помощью которого снова можно оказывать давление, а именно через пограничные пункты пропуска. (..) Мы не можем этого исключать, мы находимся в одной лодке со всеми нашими коллегами", — сказал Козловскис.

Согласно официальным статистическим данным, в последнее время в Финляндии зафиксирован рост числа нелегальных иммигрантов, прибывающих из России.

Финские и российские пограничники уже много лет взаимодействовали в предотвращении незаконного пересечения границы. Но теперь Россия изменила свою прежнюю политику и позволяет нелегальным иммигрантам беспрепятственно продолжать путь в Финляндию, несмотря на отсутствие действительных проездных документов. Об этом сообщила во вторник финская телекомпания YLE со ссылкой на слова министра внутренних дел Мари Рантанен.

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