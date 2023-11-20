В настоящее время в Латвии активно проводится сезонная вакцинация от гриппа и инфекции Covid-19, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

По состоянию на прошлую неделю за счет бюджетных средств от гриппа было вакцинировано более 70 700 человек, от Covid-19 - более 13 500. Наиболее активно прививаются пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, постояльцы центров социального ухода, медицинский персонал, дети в возрасте от 6 до 23 месяцев и беременные женщины.

Центр отмечает, что с сентября врачи могут заказывать несколько видов оплачиваемых государством вакцин против гриппа, в том числе две вакцины впервые включены в перечень вакцин, финансируемых из госбюджета.

Вакцина Efluelda предназначена в основном для людей в возрасте 60 лет и старше и доказала высокую эффективность в этой возрастной группе, а назальная вакцина "Fluenz Tetra" предназначена для детей с хроническими заболеваниями в возрасте от двух до семи лет.

Также доступна оплачиваемая государством вакцина против гриппа Influvac Tetra, которая в основном используется для вакцинации людей с хроническими заболеваниями и детей.

Для вакцинации от Covid-19 доступна адаптированная к циркулирующим в настоящее время штаммам вируса SARS-CoV-2 вакцина Comirnaty.

Оплаченную государством вакцинацию от гриппа этой осенью проводят 1092 медицинских учреждения.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram