Завершены строительные работы на территории, прилегающей к стадиону Daugava, сообщает Рижская дума. В рамках проекта реконструированы три перекрестка, что повысило их пропускную способность и безопасность пешеходов. На участке улицы Яня Асара от улицы Лиенес до Аугшиела оборудованы велополосы.
В рамках проекта перестроены перекресток улиц Авоту, Лиенес, Яня Асара и Аугуста Деглава, перекресток улиц А. Деглава, Валмиерас и Таллинас, а также перекресток улиц Деглава и Пернавас. На участке от улицы Деглава до улицы Пернавас ликвидировано соединение перекрестка с улицей Валмиерас.
На пересечении улиц Пернавас и Яна Асара, а также на пересечении улиц Таллинас и ЯняАсара установлены современные энергосберегающие светофоры, соответствующие европейским стандартам. На пересечении улиц Авоту, Лиенес, Яня Асара и Деглава светофоры реконструированы полностью с использованием современных умных технологий, что обеспечивает максимально короткое время ожидания.
В рамках проекта обновлены кабели электропитания и освещения, построены два новых колодца для улучшения отвода дождевой воды.
Работы выполняло предприятие CBF "Ļ-KO".