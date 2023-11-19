Завершены строительные работы на территории, прилегающей к стадиону Daugava, сообщает Рижская дума. В рамках проекта реконструированы три перекрестка, что повысило их пропускную способность и безопасность пешеходов. На участке улицы Яня Асара от улицы Лиенес до Аугшиела оборудованы велополосы.

В рамках проекта перестроены перекресток улиц Авоту, Лиенес, Яня Асара и Аугуста Деглава, перекресток улиц А. Деглава, Валмиерас и Таллинас, а также перекресток улиц Деглава и Пернавас. На участке от улицы Деглава до улицы Пернавас ликвидировано соединение перекрестка с улицей Валмиерас.



В рамках проекта с учетом предложений общества жителей Гризинькалнса на улице Яня Асара от улицы Лиенес до Аугшиела по обеим сторонам оборудованы велополосы. Новые велополосы образуют соединение между улицей Авоту, парком Гризинькалнс и Деглавским мостом.

На пересечении улиц Пернавас и Яна Асара, а также на пересечении улиц Таллинас и ЯняАсара установлены современные энергосберегающие светофоры, соответствующие европейским стандартам. На пересечении улиц Авоту, Лиенес, Яня Асара и Деглава светофоры реконструированы полностью с использованием современных умных технологий, что обеспечивает максимально короткое время ожидания.

В рамках проекта обновлены кабели электропитания и освещения, построены два новых колодца для улучшения отвода дождевой воды.

Работы выполняло предприятие CBF "Ļ-KO".

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