Число бездомных в Даугавпилсе увеличилось, а их средний возраст “помолодел” — на улице все чаще оказываются молодые люди. Об этом сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на программу Латвийского радио 4 “Домская площадь”.

С наступлением холодов муниципальная полиция Даугавпилса усилила патрулирование мест, где собираются бездомные, их информируют о возможностях ночлега и получения социальной помощи. Точное число бездомных в Даугавпилсе неизвестно, однако среди них заметно все больше молодых людей. На это указывает руководитель ночного приюта социальной службы Даугавпилса Ирена Шульга.

“За последние полтора года, что я руковожу ночным приютом, тенденция такова, что возраст людей без определенного места жительства очень молодеет. Если раньше это были люди за 50-60 и выше, то теперь это 25-30-летние. Конечно, с приходом холодом число людей увеличивается”, — отмечает специалист.

По ее словам, люди оказываются на улице по самым разным причинам — обычно это стечение обстоятельств. При этом лишь треть готова изменить свою жизнь и принять помощь.

“У кого-то забирают квартиру, у кого-то забирают жилье, некоторые приезжают из-за границы — нет жилья, они начинают скитаться. Кого-то выгоняют из дома. Где-то насилие над каким-то стариком, и он уходит из дома и приходит к нам. Сколько людей, столько и ситуаций. В первую очередь это вынужденные обстоятельства, а потом, когда человек уже некоторое время в таком положении, то он привыкает, его это устраивает и не хочет ничего менять”, — признает Шульга.

Определить число бездомных в городе можно лишь очень приблизительно.

“Что касается нашего ночного приюта, 20-30 стабильно есть. Это то, что мы можем зафиксировать, а ещё не забывайте, что муниципальная полиция привозит людей, у которых районная прописка, мы им тоже даем ночлег”, — комментирует руководитель ночного приюта.

По данным FEANTSA (федерация Европейский национальных организаций, которая занимаются бездомными), в всего Латвии может быть более 5000 бездомных.

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