При благоприятных погодных условиях в 105-й День независимости Латвии во время военного парада над Ригой пролетят 16 самолетов и вертолетов Национальных вооруженных сил (НВС) и союзников. Кроме того, планируется выпустить дым в цветах латвийского флага.

В субботу, 18 ноября, в 13:30 в Риге, на набережной 11 ноября, состоится военный парад, посвященный 105-й годовщине независимости Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны. В нем примут участие НВС, силы союзников, учреждения в ведении Министерства внутренних дел и Яунсардзе.

В параде будут участвовать около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных-спасателей и яунсаргов. Командовать парадом будет командующий Земессардзе, полковник Каспарс Пуданс, а принимать его будет будет верховный главнокомандующий НВС, президент Латвии Эдгар Ринкевич, а также министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и глава НВС, генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

Впереди военного парада пройдет Студенческий пехотный батальон 1-й Рижской бригады Земессардзе, которому в этом году доверено нести флаг Латвийской армии. За ним флаг группы понесет группа флага Штаба многонациональной дивизии "Север", подразделение интеграции сил НАТО, а также общие военные образовательные учреждения трех стран Балтии — группа флага Балтийского колледжа обороны.

В параде также примут участие солдат союзных сил из Албании, Канады, Чехии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США, с которыми латвийские военные ежедневно исполняют задачи как в международных операциях, так и приобретают навыки и умения в ходе военных учений в Латвии и за рубежом.

В этом году группа украинского флага во второй раз примет участие в параде. Латвия продолжает оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины.

НВС будут представлены группой флага Учебного командования, Латвийской Национальной академией обороны, группой флага Школы инструкторов, группой флага Пехотной школы, группой флага Учебного центра снабжения боевой поддержки, группа флага Школы связи, группа флага Учебного центра Морских сил, Штабной батальон, Морские силы, ВВС, Командование снабжения, группа флага Земессардзе, 1-я Рижская бригада, 2-я Видземская, 3-я Латгальская и 4-я Курземская бригада Земессардзе, а также Механизированная пехотная бригада Сухопутных сил.

Вооруженные силы союзников на параде будут представлены подразделениями боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, возглавляемого Канадой.

Также в параде примут участие подразделения Государственной пограничной охраны, Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы, профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпака и Яунсардзе.

Музыкальное сопровождение обеспечат оркестр штаба НВС, оркестр Морских сил и оркестр Земессардзе. Пехотные подразделения в сопровождении оркестров продолжат шествие по улице Калькю, улице Бривибас, улице Бруниниеку до улицы Сканстес.

Парад завершится демонстрацией техники, вооружения и транспорта НВС и вооруженных сил союзников, а также Госполиции, Госпогранохраны и VUGD.

При благоприятных погодных условиях в небе будут видны два вертолета Госпогранохраны AgustaWestland 109 и AgustaWestland 119, два новых вертолета UH-60M "Black Hawk" Воздушных сил, воздушные суда операции США Atlantic Resolve — один вертолет HH-60 Black Hawk, оборудованный для проведения операций по медицинской эвакуации, два UH-60 "Black Hawk" и два CH-47 "Chinook", два восстановленных самолета Воздушных сил An-2 "Colt", из которых будет выпущен дым в цветах флага Латвии и самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic.

Авиационную часть парада завершат ВВС Испании, которые базируются в Эстонии, и ВВС Италии, находящиеся в Литве. От каждой страны пролетят два истребителя EF-2000 "Eurofighter Typhoon", которые обеспечивают миссию патрулирования воздушного пространства стран Балтии Baltic Air Policing.

Залп 21 нации в честь годовщины провозглашения независимости Латвии с дамбы AB проведет 17-й батальон боевой поддержки Земессардзе. В свою очередь, Военная полиция и Подразделение специального назначения позаботятся о порядке и безопасности в месте проведения парада, а о медицинском обеспечении — Командование снабжения.

В пятницу, 17 ноября, к причалам MK3 и MK4 пассажирского терминала Рижского порта прибудут корабль снабжения и Штаба эскадрильи минных кораблей Морских сил A-53 "Virsaitis", минный корабль M-04 "Imanta" и патрульный корабль патрульной эскадрильи P-09 "Rēzekne". Корабли будут открыты 18 ноября с 13 до 16 часов. Также 17 ноября в порт прибудут минный корабль M-53 "Skalvis" Морских сил Литвы и корабль Морских сил Эстонии.

18 ноября с 11:00 до 16:00 на причале Рижского пассажирского порта состоится выставка военной техники и экипировки НВС и союзных сил, где также будет представлена ​​техника и оборудование Госпогранохраны.

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