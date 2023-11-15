В возрасте 95 лет скончался один из основателей Народного фронта Латвии Янис Шкапарс, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения.

Шкапарс родился 5 декабря 1927 года.

Он был легендарным главным редактором газеты "Литература и искусство" (Literatūra un Māksla), а также голосовал за независимость Латвии 4 мая 1990 года.

95 gadu vecumā mūžībā devies viens no Latvijas Tautas frontes dibinātājiem, laikraksta "Literatūra un Māksla" leģendārais galvenais redaktors, balsotājs par Latvijas neatkarību 1990. gada 4. maijā Jānis Škapars. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem. pic.twitter.com/kg3qC1xhhg — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 15, 2023



Шкапарс был членом правления и председателем Народного фронта Латвии, а также депутатом Верховного совета Латвийской республики и Сеймов 5-го и 7-го созывов.

В 2008 и 2015 годах в двух томах вышла книга Barjerskrējiens, в которую вошли дневники и письма Шкапарса с 1969 по 1988 год.

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