Шкапарс родился 5 декабря 1927 года.
Он был легендарным главным редактором газеты "Литература и искусство" (Literatūra un Māksla), а также голосовал за независимость Латвии 4 мая 1990 года.
Шкапарс был членом правления и председателем Народного фронта Латвии, а также депутатом Верховного совета Латвийской республики и Сеймов 5-го и 7-го созывов.
В 2008 и 2015 годах в двух томах вышла книга Barjerskrējiens, в которую вошли дневники и письма Шкапарса с 1969 по 1988 год.
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